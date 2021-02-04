HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Total War: Warhammer III duyuruldu, Türkiye fiyatı açıklandı!

Total War: Warhammer III duyuruldu, Türkiye fiyatı açıklandı!

04.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Total War: Warhammer III duyuruldu, Türkiye fiyatı açıklandı!

Total War: Warhammer III PC için resmen duyuruldu. Sega'nın yayıncılığını üstlendiği, Creative Assembly'nin geliştirdiği Total War serisinin yeni oyunu Total War: Warhammer III, yine strateji oyunları sevenlerin gözdesi olacak gibi görünüyor. Ayrıca Total War: Warhammer III'ün Türkiye fiyatı da belli olmuş durumda.

Total War serisi oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olarak nitelendiriliyor. Strateji üzerine kurulu olan bu seri, daha önce birçok oyuna ev sahipliği yapmıştı. Creative Assembly'nin geliştirdiği ve Sega'nın yayıncılığını üstlendiği Total War serisi artık resmen yeni bir oyuna daha sahip. O oyun Total War: Warhammer III'den başkası değil.

_116811465_ea5d5a26-f5ff-4680-975b-d5b59313adff

TOTAL WAR: WARHAMMER III RESMİLEŞTİ

Total War: Warhammer III, görünüşe bakılırsa yine yıkıcı bir atmosfere sahip olacak. Ancak bu atmosfer ile ne zaman karşılacağımızı tam olarak kestiremiyoruz. Zira net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Fakat Total War: Warhammer III'ün bu yıl çıkacağı söylendi. PC oyuncularının ise şimdiden Total War: Warhammer III ön siparişi oluşturmaları mümkün. Peki Total War: Warhammer III'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

İŞTE TÜRKİYE FİYATI

Oyun için yapılan duyuru sonrası Total War: Warhammer III, Steam'de, Epic Games Store'da ve oyunun resmi internet sitesinde ön siparişe açıldı. yeni Total War oyununun Türkiye fiyatı ise 345 TL olarak listeleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
CS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacakCS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacak
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

CS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacak

CS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacak

Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu en uzun insandan daha uzun!

Meğer en uzun insandan daha uzunmuş!

İster impostor olun ister crewmate! İşte en başarılı Among Us taktikleri

Pandemide popülerleşti! Bakın başarının sırları neymiş

En iyi PUBG taktikleri ile tüm çorba paralarını siz toplayacaksınız!

Türkiye'de ilgi görüyor! Tüm çorba paralarını toplayabilirsiniz

Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves ile seks yapmak yasaklandı!

Firma açıklama yaptı: Keanu Reeves ile seks yapmak yasak!

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Ünlü firma açıkladı! Üçü birden ücretsiz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.