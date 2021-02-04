Total War: Warhammer III duyuruldu, Türkiye fiyatı açıklandı!

Total War serisi oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olarak nitelendiriliyor. Strateji üzerine kurulu olan bu seri, daha önce birçok oyuna ev sahipliği yapmıştı. Creative Assembly'nin geliştirdiği ve Sega'nın yayıncılığını üstlendiği Total War serisi artık resmen yeni bir oyuna daha sahip. O oyun Total War: Warhammer III'den başkası değil.

TOTAL WAR: WARHAMMER III RESMİLEŞTİ

Total War: Warhammer III, görünüşe bakılırsa yine yıkıcı bir atmosfere sahip olacak. Ancak bu atmosfer ile ne zaman karşılacağımızı tam olarak kestiremiyoruz. Zira net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Fakat Total War: Warhammer III'ün bu yıl çıkacağı söylendi. PC oyuncularının ise şimdiden Total War: Warhammer III ön siparişi oluşturmaları mümkün. Peki Total War: Warhammer III'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

İŞTE TÜRKİYE FİYATI

Oyun için yapılan duyuru sonrası Total War: Warhammer III, Steam'de, Epic Games Store'da ve oyunun resmi internet sitesinde ön siparişe açıldı. yeni Total War oyununun Türkiye fiyatı ise 345 TL olarak listeleniyor.

