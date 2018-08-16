TOTAL'in yeni imaj kampanyası yayına girdi

İSTANBUL (AA) - Demirören Holding bünyesinde Nisan 2016’dan bu yana faaliyet gösteren, Türkiye’nin "lider" akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye AŞ, yeni bir imaj kampanyası başlattı. TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, marka, yeni imaj kampanyası kapsamında bugün yayına giren reklam filminde "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" sloganıyla Türkiye’nin ve insanının güzelliklerine değiniyor. "Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da…" sözleriyle başlayan filmde, Türkiye’nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor. Türkiye’de yediden yetmişe aslında herkesin sahip olduğu ancak zaman zaman hatırlamaya ihtiyaç duyduğu hayat enerjisinin önemini vurgulayan film, TOTAL istasyonlarının bu hayat yolculuğunda mücadele eden herkese güç ve enerji vermek için çalıştığını ifade ediyor. Türkiye çapında 500’ün üzerindeki istasyonuyla hizmet veren TOTAL’in manifestosu, istasyonlarını ziyaret eden herkesin kendisini evinde hissetmesi, enerjisini yenileyerek güzel duygularla dolması... Yeni imaj kampanyasında bunun altı çizilirken, tüm Türkiye’ye sesleniliyor ve "bu güzel enerjinin farkına var" deniliyor.

\ - Markanın reklam yüzü ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu Çekimleri 8 günde tamamlanan, yol sahneleri için özel kamera ekipmanlarının kullanıldığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Yalabık oturuyor. Markanın reklam yüzü ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Reklam filmi boyunca Kenan İmirzalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat koşuşturması içerisinde olan insanların hikayelerini anlatıyor, o özel anlara tanıklık ediyor. Film çekimleri Karadeniz’den Ege’ye Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşti. Tüm bu çekimlerin sonucunda, izlerken akıllardan çıkmayacak ve herkesin kendi hayat mücadelesinden bir parça bulduğu reklam filmi ortaya çıktı. Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL’in imaj kampanyası, yıl boyunca farklı mecralarda yayında olacak. TOTAL Oil Türkiye, yayınladığı yeni imaj filmi ile "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" diyerek yeni dönemdeki pazarlama faaliyetlerini güçlendirecek ve istasyonlarda yepyeni deneyimler sunmaya devam edecek.