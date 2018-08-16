TOTAL'in yeni imaj kampanyası yayına girdi

İSTANBUL (AA) - Demirören Holding bünyesinde Nisan 2016’dan bu yana faaliyet gösteren, Türkiye’nin "lider" akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye AŞ, yeni bir imaj kampanyası başlattı.
TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, marka, yeni imaj kampanyası kapsamında bugün yayına giren reklam filminde "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" sloganıyla Türkiye’nin ve insanının güzelliklerine değiniyor.
"Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da…" sözleriyle başlayan filmde, Türkiye’nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor. Türkiye’de yediden yetmişe aslında herkesin sahip olduğu ancak zaman zaman hatırlamaya ihtiyaç duyduğu hayat enerjisinin önemini vurgulayan film, TOTAL istasyonlarının bu hayat yolculuğunda mücadele eden herkese güç ve enerji vermek için çalıştığını ifade ediyor.
Türkiye çapında 500’ün üzerindeki istasyonuyla hizmet veren TOTAL’in manifestosu, istasyonlarını ziyaret eden herkesin kendisini evinde hissetmesi, enerjisini yenileyerek güzel duygularla dolması... Yeni imaj kampanyasında bunun altı çizilirken, tüm Türkiye’ye sesleniliyor ve "bu güzel enerjinin farkına var" deniliyor.
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- Markanın reklam yüzü ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu
Çekimleri 8 günde tamamlanan, yol sahneleri için özel kamera ekipmanlarının kullanıldığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Yalabık oturuyor. Markanın reklam yüzü ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu.
Reklam filmi boyunca Kenan İmirzalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat koşuşturması içerisinde olan insanların hikayelerini anlatıyor, o özel anlara tanıklık ediyor. Film çekimleri Karadeniz’den Ege’ye Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşti. Tüm bu çekimlerin sonucunda, izlerken akıllardan çıkmayacak ve herkesin kendi hayat mücadelesinden bir parça bulduğu reklam filmi ortaya çıktı.
Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL’in imaj kampanyası, yıl boyunca farklı mecralarda yayında olacak.
TOTAL Oil Türkiye, yayınladığı yeni imaj filmi ile "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" diyerek yeni dönemdeki pazarlama faaliyetlerini güçlendirecek ve istasyonlarda yepyeni deneyimler sunmaya devam edecek.
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- "TOTAL Oil Türkiye, istasyon yatırımlarını artıracak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TOTAL Oil Türkiye AŞ'nin, yüzde 100 yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüm Türkiye’ye hizmet verdiğini hatırlattı.
Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi Total Oil Türkiye AŞ'nin de Türkiye’ye değer katma, Türkiye'ye ve insanına hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalıştığını belirten Demirören, şunları kaydetti:
"TOTAL Oil Türkiye, önümüzdeki dönemde de istasyon yatırımlarını artıracak. Her zaman olduğu gibi tüm Türkiye’yi kucaklayacak. Bu topraklarda yaşamanın kıymetine ve insanımızın güzel değerlerinin başlı başına birleştirici bir unsur olduğuna dikkati çeken bu kampanyanın hizmet anlayışımızı ve insana önem veren bakış açımızı çok başarılı bir şekilde aktardığını düşünüyorum."
Markanın reklam filmi TV, sosyal medya hesapları ve çeşitli online platformlardan da izlenebiliyor.
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