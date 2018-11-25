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"TOTAL'in yerini CNPC aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, doğal gaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilen Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in yerini Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin aldığını belirtti

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, doğal gaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilen Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in yerini Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) aldığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre Bakan Zengene, "Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesiyle ilgili CNPC, Total'in yerini aldı." ifadesini kullandı.

Zengene, CNPC'nin faaliyetlerine başlama tarihine ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik bir dizi yaptırımı uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından, Fransız Petrol Şirketi TOTAL, ağustos ayında İran'daki ticari faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı.

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Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Fransız petrol şirketi Total İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene

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