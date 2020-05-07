Tottenham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'de ısrarcı

Syri TV'ye konuşan Agim Ademi, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi hakkında transfer açıklaması yaptı.

Ademi, Tottenham'ın Muriqi ile ilgilendiğini ancak Serie A takımlarının da yarışta olduğunu belirterek, "Tottenham Muriqi'nin transferi için ısrarcı ancak İtalya'dan başka takımlar da onunla ilgileniyor. Tottenham, Fenerbahçe ne isterse ödemeye hazırdı ancak o zamandan beri Napoli gibi diğer Serie A ekipleri de yarışa girdi" dedi.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki golcüsü ile Tottenham ve Napoli'nin yanı sıra Lazio'nun da ilgilendiği belirtilmişti.

VEDAT MURİQİ'NİN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sezonda başında Çaykur Rizespor'dan transfer dilen Vedat Muriqi, sarı lacivertli forma altında çıktığı 25 lig maçında 13 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Kosovalı forvet, 3 Türkiye Kupası maçında da 2 gol 1 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)