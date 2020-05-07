SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tottenham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'de ısrarcı

Tottenham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'de ısrarcı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'den flaş bir açıklama geldi. Ademi, Tottenham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek için ısrarcı olduğunu dile getirdi

Syri TV'ye konuşan Agim Ademi, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi hakkında transfer açıklaması yaptı.

Ademi, Tottenham'ın Muriqi ile ilgilendiğini ancak Serie A takımlarının da yarışta olduğunu belirterek, "Tottenham Muriqi'nin transferi için ısrarcı ancak İtalya'dan başka takımlar da onunla ilgileniyor. Tottenham, Fenerbahçe ne isterse ödemeye hazırdı ancak o zamandan beri Napoli gibi diğer Serie A ekipleri de yarışa girdi" dedi.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki golcüsü ile Tottenham ve Napoli'nin yanı sıra Lazio'nun da ilgilendiği belirtilmişti.

VEDAT MURİQİ'NİN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sezonda başında Çaykur Rizespor'dan transfer dilen Vedat Muriqi, sarı lacivertli forma altında çıktığı 25 lig maçında 13 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Kosovalı forvet, 3 Türkiye Kupası maçında da 2 gol 1 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Fenerbahçe ile anılan Bjelica hakkında açıklama geldi!Fenerbahçe ile anılan Bjelica hakkında açıklama geldi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi!

Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tottenham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'de ısrarcı

Vedat Muriqi için transfer açıklaması

Fenerbahçe Bjelica'ya 2 milyon Euro ücret önerdi

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

Stjepan Tomas, Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında açıklama yaptı!

Fenerbahçe ile anılan Bjelica hakkında açıklama geldi!

Berke Özer: Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz

'F.Bahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Vedat Muriqi Lazio'nun transfer listesinde

Dev kulüpten Vedat Muriqi bombası

Altınordu, F.Bahçe'nin izlediği Ravil Tagir’i Avrupa’ya satmak istiyor

F.Bahçe'nin izlediği isim hakkında flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.