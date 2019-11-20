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Tottenham menajeri Mauricio Pochettino görevden alındı

20.11.2019 02:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sezon başı beklenen performansı sergileyemeyince menajer Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi. Yönetim, bu kararı almanın zor olduğunu ama takımın hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Tottenham menajeri Mauricio Pochettino görevden alındı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, beş yıl takımın başında olan menajer Mauricio Pochettino'yu görevden aldı.

Son 5 maçında galibiyet alamayan Tottenham sezon başında beklenen performansı sergileyemedi, ligin 14'üncü sırasında kaldı.

BBC Spor Editörü Dan Roan, 47 yaşındaki Pochettino'nun yerine, son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve yaklaşık bir yıldır başka takımla anlaşamayan Jose Mourinho'nun gelme ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyor.

Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kararı zorlanarak ve çok düşünerek aldıklarını belirtip "Maalesef geçtiğimiz sezon ve bu sezon başı sonuçlar büyük hayal kırıklığıydı. Zor kararları almak yönetime düşüyor. Mauricio ve ekibiyle ile anılarımız göz önünde bulundurulduğunda bu da çok zor bir karar oldu ama bu kararı kulübün çıkarları için almamız gerekiyordu" dedi.

Pochettino, takımın menajerliğine Mayıs 2014'te getirildi ve geçtiğimiz sezon kulübü Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Takım, Madrid'de oynanan final maçında Liverpool'a yenildi.

Arjantinli teknik adamın yardımcısı Jesus Perez ve koçları Miguel d'Agostino ile Antoni Jimenez de kulüpten ayrıldı.

Tottenham, 'zamanı geldiğinde yeni bir ekibi göreve getireceklerini' söyledi.

BBC Radio 5 Live futbol muhabiri Ian Dennis, bazı Tottenham taraftarlarının kararı şaşırtıcı bulmayacağı, takımın George Graham yönetiminde olduğu 2000-2001'den bu yana en kötü performansı sergilediği yorumunu yaptı.

Kararın neden milli maçlar arası alınmadığını sorgulayan BBC muhabiri Dennis, şaşırtıcı olanın ise zamanlama olduğu görüşünde.

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