Tottenham spor kulübünün sahibi Lewis'in lüks yatı Türkiye kıyılarında!

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turistik ilçelere sahip Muğla'nın kıyılarına çok sayıda ünlünün yatları demir atmaya devam ediyor. Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur FC sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı.

4 KATLI, BİRÇOK SÜİT ODASI BULUNUYOR

Akyaka açıklarında demir atan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki ‘Aviva' isimli 4 katlı yatın birçok süit odasının bulunduğu belirtildi.

Ünlü İngiliz iş insanı Joe Lewis'in yatta olmadığı öğrenildi. (DHA)

