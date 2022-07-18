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  4. Tottenham spor kulübünün sahibi Lewis'in lüks yatı Türkiye kıyılarında!

Tottenham spor kulübünün sahibi Lewis'in lüks yatı Türkiye kıyılarında!

18.07.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tatil cennetlerinin birçoğunun bulunduğu Ege kıyılarına dünyaca ünlü isimlerinin lüks yatlarından birisi daha demir attı. Son olarak Gökova Körfezi'ne demir atan 98 metre uzunluğundaki, 'Aviva' isimli lüks yatın sahibi ise ünlü İngiliz iş insanı ve Tottenham Hotspur FC spor kulübünün sahibi Joe Lewis...

Tottenham spor kulübünün sahibi Lewis'in lüks yatı Türkiye kıyılarında!

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turistik ilçelere sahip Muğla'nın kıyılarına çok sayıda ünlünün yatları demir atmaya devam ediyor. Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur FC sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı.

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4 KATLI, BİRÇOK SÜİT ODASI BULUNUYOR

Akyaka açıklarında demir atan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki ‘Aviva' isimli 4 katlı yatın birçok süit odasının bulunduğu belirtildi.

Ünlü İngiliz iş insanı Joe Lewis'in yatta olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gökova körfezi tottenham
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