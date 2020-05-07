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Tottenham yıldızı Heung-min Son askerde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.05.2020 08:25 | Son Güncelleme

İngiltere'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un askerdeki fotoğrafları ortaya çıktı.

Koronavirüs günlerine denk gelen askerliğini Güney Kore'de Jeju Adası'nda yapan yıldız futbolcu, silahlı ve kamuflajlı görüntüsüyle dikkat çekti.

Güney Kore'deki yasalar gereğince 28 yaşına kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda olan Son, milli takım ile Asya Oyunları'nda kazandığı şampiyonluk nedeniyle 21 ay yerine, 3 hafta askerlik yapacak. Jeju Adası'ndaki birliğinde eğitimlere katılan yıldız futbolcunun futbolcunun Mayıs ayı ortasına kadar Londra'ya dönmesi bekleniyor.

Güney Kore basını, 136 numaralı kaskın Heung-min Son olduğunu servis etti. 27 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı.


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