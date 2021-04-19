Tottenham'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Avrupa futbolunda tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor! Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrup Ligi'nden elenen Tottenhamda'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Telegraph'ın son dakika şeklinde servis ettiği habere göre, Tottenham yönetimi bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti.

Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.

