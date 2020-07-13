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  4. Tottenham'da oynayan Serge Aurier'nin kardeşi, silahlı saldırıda öldü

Tottenham'da oynayan Serge Aurier'nin kardeşi, silahlı saldırıda öldü

13.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspurs'ün savunma oyuncusu Serge Auirer'nin erkek kardeşi, bir gece kulübünün önünde düzenlenin silahlı saldırıda öldürüldü.

Tottenham'da oynayan Serge Aurier'nin kardeşi, silahlı saldırıda öldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspurs'ün savunma oyuncusu Serge Auirer'nin erkek kardeşi, Fransa'nın Toulouse kentinde bir gece kulübünün önünde düzenlenin silahlı saldırıda öldürüldü.

Fransız medyasındaki haberlere göre, Christophe Aurier karnından vurulmuş halde bulundu ve daha sonra kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Katil zanlısının olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Ağabeyi gibi Fildişi Sahilleri vatandaşı olan Christopher Aurier de futbolcuydu ve Fransa'da oynuyordu.

Tottenham'dan yapılan açıklamada "Kulüp Serge Aurier'nin kardeşinin bu sabah erken saatlerde vefat ettiğini doğrulaktan derin üzüntü duyuyor. Bu zorlu dönemde Serge'e destek oluyoruz ve oyuncumuz ile ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" denildi.

Chrispoher Aurier nasıl öldürüldü?

Fransız televizyonlarındaki haberlere göre, sabaha karşı 5'te olay yerine ambulans çağırıldı.

Bölge halkının karnındaki yarayla yerde yatan kurbanı gördükten sonra, polisi aradıkları belirtildi.

Europe 1'ın haberinme göre Aurier'ye gece kulübünün içinde iki el ateş açıldı.

Christopher Aurier kimdir**?**

26 yaşındaki Christopher Aurier, geçen sezon 5. ligde mücadele eden Rodeo Toulouse takımında oynuyordu. Daha önce deRacing Club de Lens, Gueugnon, Chantilly and Belçika takımı Rebecq formalarını giymişti.

27 yaşındaki ağabeyi Serge ise, Tottenham'ın sol beki ve Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın kaptanı.

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