Toughbook FZ-L1 dayanıklılığı ile dikkat çekiyor!

Panasonic, geçtiğimiz aylar içerisinde ABD'de tanıttığı Toughbook FZ-L1'i Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 7 inçlik Android 8.1 destekli tablet, ince ve hafif olmasına rağmen sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Toughbook FZ-L1, Qualcomm'un dört çekirdekli 1.1 GHz Snapdragon 210 işlemcisinden gücünü almakta ve 2GB RAM - 16GB eMMC dahili depolama alanına sahip. Cihazın 7 inçlik dokunmatik ekranı 720p çözünürlüğe sahip, parmaklarla 10 nokta girişini ve aynı zamanda eldivenli ellerle kullanımı da destekliyor.

Dragontrail Pro camı ile korunan dokunmatik ekran, yağmurlu havalarda açık alanda oldukça rahat bir kullanım deneyimi sunmakta. Eh daha ne isteyelim değil mi?

Opsiyonel bir barkod okuyucuya sahip olan tablet, 44 tip barkodu destekleyen bir yapıya sahip. Tabletin arka tarafında ek olarak bir de LED flaşlı 8MP FHD çözünürlüklü kamera bizleri selamlıyor. 12 saat boyunca başarılı performans sağlayan 3.200 mAh batarya ile toplam şarj ediş süresi 2 saat.

Özellikle depo, restoran, perakende satış mağazaları ve fabrikalarda tercih edilebilecek FZ-L1, bu ortamlara uygun dayanıklılığa sahip ve nispeten hafif. Wi-Fi ve Wi-Fi – 4G olarak iki farklı versiyonla Avrupa’da satışa çıkacak olan tabletin fiyatı ise 1049 euro. Eğer Wi-Fi - 4G modelini satın almak istiyorsanız ise 1130 euroyu gözden çıkarmanız gerekmekte.

Kaynak: Teknolojioku

