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Tower Plaza’da yıkım süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Bursa’da Tower Plaza’da yıkım süreci başladı.Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar daha inşaat aşamasında başlamıştı.

Tower Plaza’da yıkım süreci başladı

Bursa’da Tower Plaza’da yıkım süreci başladı.
Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar daha inşaat aşamasında başlamıştı. O dönemde imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki işyerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı.
Yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilen ve 1999 depremine de maruz kalan binanın olası bir can ve mal kaybına yol açmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Riskli Yapı Tespit başvuru sürecinin başlatılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki aldı. Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan yapının, çürük olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş oldu. Bakanlıkça çürük olduğu tescillenen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin başlatılması gerekirken, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bürokratik süreç vakit kaybetmeden başlatıldı.
Tahliye bitti, yıkım başladı
Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin amirleri polisin de geniş güvenlik önlemleri altında Şubat ayı başında tahliye süreci başlattı. Öncelikle bina içindeki malzemelerin tespiti için oluşturulan komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm malzemeleri kayıt altına aldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından da yıkım sürecine geçildi. Binanın batı cephesine seyyar iskele kurulumu tamamlanırken, güney cephesine iskele kurulum çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları sökmeye devam ediyor. Binanın tam iskelet haline gelmesinin ardından da en üstteki bir kat elle yıkılacak, ardından bina üzerine çıkarılacak iş makinesi ile kat kat binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Tower Plaza’da yıkım süreci başladı

Tower Plaza’da yıkım süreci başladı

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