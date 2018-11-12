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Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Yalova'da yaşayan 62 yaşındaki Ali Fuat Gülşen, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için bin 550 kilometrelik yolu bisikletiyle katederek, memleketi Muş'a ulaştı

Yalova'da ikamet eden 62 yaşındaki Ali Fuat Gülşen, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için bin 550 kilometre bisiklet sürerek, Muş'a geldi.

Bisikletle 20 gün önce Yalova'dan yola çıkan Gülşen, yorucu bir yolculuğun ardından memleketi Muş'a ulaştı.

Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkati çekmek için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Günde yaklaşık 70 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Gülşen, şunları kaydetti:

"Toy kuşlarının sayısını araştırdım ve oldukça azaldıklarını gördüm. Ben de farkındalık oluşturmak için Yalova'dan Muş'a bin 550 kilometre pedal çevirdim. Seneye Muş'un kültürel ve tarihi yerleri için de pedal çevireceğim. Yolculuk yaptığım yerlerde beni misafir ettiler. Bazen de kamp kurdum. Kar yağdı, yağmur yağdı, rampalar vardı ama çok güzel bir yolculuk oldu."

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Aktivisk Fuat Gülşen bisiklet muş Toy kuşları

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