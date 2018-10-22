Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirecek

Yalova'da yaşayan 62 yaşındaki aktivist Fuat Gülşen, Muş'taki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan toy kuşlarının bu durumuna dikkati çekmek amacıyla bisikletle bin 550 kilometre yol katedecek.

Yaklaşık 30 yıl profesyonel dağcılık yapan ve bisiklet sporuyla ilgilenen Gülşen, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinin önünde ailesi tarafından uğurlanırken gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların korunmaya ihtiyacı olduğu konusuna işaret etmek adına onlar için pedal çevirmeye başladığını söyledi.

Yıllardır bisiklet kullandığını ve farklı turlar düzenlediğini anlatan Gülşen, "Nasıl ilham aldım? Hayvanları görünce, ağzı var, dili yok. Koruma altında değiller. Kendilerini savunamıyorlar. Ben de kendimi hayvanlara adadım. Onlara destek amacıyla pedalımı çevirmeye devam ettim." ifadesini kullandı.

- "Onların tekrar yaşaması için bir çaba sarf edeceğim"

Kendi imkanlarıyla hayvanları korumak için çaba gösterdiğini dile getiren Gülşen, "Muş'taki toy kuşlarının çoğalması için, onları korumak için pedal çevireceğim. Tekrar doğaya kazandırmak için. Çünkü bizler yokken onlar vardı. Biz geldik işgal ettik. Binalar diktik, doğayı, ormanları yok ettik. Onların tekrar yaşaması için çaba sarf edeceğim. Bu konuya dikkati çekmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." dedi.