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Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Yalovalı aktivist Fuat Gülşen, Muş'taki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan toy kuşlarının bu durumuna dikkati çekmek için bin 550 kilometre pedal basacak - Fuat Gülşen: - "Muş'taki toy kuşlarının çoğalması için, onları korumak için pedal çevireceğim"

Yalova'da yaşayan 62 yaşındaki aktivist Fuat Gülşen, Muş'taki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan toy kuşlarının bu durumuna dikkati çekmek amacıyla bisikletle bin 550 kilometre yol katedecek.

Yaklaşık 30 yıl profesyonel dağcılık yapan ve bisiklet sporuyla ilgilenen Gülşen, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinin önünde ailesi tarafından uğurlanırken gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların korunmaya ihtiyacı olduğu konusuna işaret etmek adına onlar için pedal çevirmeye başladığını söyledi.

Yıllardır bisiklet kullandığını ve farklı turlar düzenlediğini anlatan Gülşen, "Nasıl ilham aldım? Hayvanları görünce, ağzı var, dili yok. Koruma altında değiller. Kendilerini savunamıyorlar. Ben de kendimi hayvanlara adadım. Onlara destek amacıyla pedalımı çevirmeye devam ettim." ifadesini kullandı.

- "Onların tekrar yaşaması için bir çaba sarf edeceğim"

Kendi imkanlarıyla hayvanları korumak için çaba gösterdiğini dile getiren Gülşen, "Muş'taki toy kuşlarının çoğalması için, onları korumak için pedal çevireceğim. Tekrar doğaya kazandırmak için. Çünkü bizler yokken onlar vardı. Biz geldik işgal ettik. Binalar diktik, doğayı, ormanları yok ettik. Onların tekrar yaşaması için çaba sarf edeceğim. Bu konuya dikkati çekmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." dedi.

Fuat Gülşen, Yalova ile Muş arasının bin 550 kilometre olduğuna işaret ederek, "Bu hava şartlarında günde 70-75 kilometre yapacağım. Doğu Anadolu'da yağmur ve rüzgar başladı. 20 günde Muş'a varmış olacağım. Sponsorluk anlamında maddi destek almadım. Sosyal medyadan dostlarımdan manevi destek aldım. Muş Valiliği desteklemeye başladı. Muş Alparslan Üniversitesi destek verecek. Muş Bisikletliler Derneği ve Yalova'daki Bisikletliler Derneği sosyal medyadan bana büyük destek verdiler." diye konuştu.

Bisikletiyle farklı konulara dikkati çekmek için turlar düzenlediğine de değinen Gülşen, şunları aktardı:

"İlk turumda lösemili çocukları desteklemek için Yalova'dan Antalya'ya gittim. Geldim, darbe girişimi oldu. Darbe ve terörü protesto için İstanbul'dan Trakya ve Marmara turu yaptım. Bir tur daha yaptım. İzmir'de deltada yaşayan 20 bin tane flamingonun nesli tükenmek üzereydi. Flamingoları korumak ve bu konuya dikkati çekmek için pedal çevirdim. İzmir'den Mersin'e kadar yol katettim. Şimdiye kadar toplam pedal çevirdiğim mesafe 5 bin kilometreyi geçti. Çevirmeye devam edeceğim."

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Bisiklet turu muş Toy kuşları Yalova

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