HABER

Toyota, 1 milyondan fazla Prius and C-HR model aracını geri çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Toyota, 1 milyondan fazla Prius and C-HR model aracını geri çağırıyor

TOKYO (AA) - Otomotiv şirketi Toyota, yangın riski nedeniyle dünya çapında Prius ve C-HR model 1 milyondan fazla hibrid aracını geri çağırıyor.

The Straitstimes gazetesinin, şirket sözcüsü Jean-Yves Jault'a dayandırdığı haberine göre, yangın riski bulunan 1 milyon 30 bin araçtan 554 bini Japonya'da, 192 bini de ABD'de geri çağrılacak.

Jean-Yves Jault, bu araçlarla ilgili motordan duman çıktığına dair bir vaka yaşandığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada da güç kontrolüne bağlı motor kablo demetinin zaman içinde aşınma riskinin bulunduğu, bunun kısa devreye, hatta yangına sebebiyet verme potansiyelinin olduğu belirtildi.

Toyota, Prius'un üretimine 2015, C-HR'ninkine de 2016 yılında başlamıştı.

PARTNERZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanlarıZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanları
Muhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağışMuhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağış
Foça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladıFoça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prius ve C-HR Toyota yangın riski

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.