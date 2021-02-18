Toyota 9 fabrikasının üretimini durdurdu

Japon otomobil üreticisi, depremin yarattığı tedarik sıkıntısı nedeniyle 9 fabrikasında üretimini durdurdu. Sözcü Shiori Hashimoto, yarı iletken üretimi konusunda sıkıntıların yaşandığını doğrulasa da, henüz daha hangi parçalarda sıkıntı yaşadıklarını net bir şekilde belirtmedi.

17 ŞUBAT’TA BAŞLADI!

Üretimin askıya alınması 17 Şubat'ta başladı. Etkilenen tüm hatlarda 20 Şubat'a kadar durdurma devam edebilir. Auto News , Toyota'nın üretimin ne zaman devam edeceği konusunda kararsız kaldığını, ancak tedarik zinciri sorunlarının denizaşırı üretimi etkilememesi gerektiğini doğruladı. Üretimdeki duraklamanın, şirketin Japonya'daki 28 üretim hattından 14'ünü kapsadığı ve Toyota RAV4 , C-HR ve Harrier gibi araçların bundan etkileneceği anlaşılıyor . Ayrıca Lexus LS, IS, RC, LC, LX, NX, UX ve RX üretimini de bu durdurma kararı etkileyecektir.

Japonya'yı vuran 7,3 büyüklüğündeki deprem, Fukushima nükleer santralinde tsunami ve erimeleri tetikleyen aynı bölgedeki Tohoku depreminden neredeyse tam 10 yıl sonra geldi. Bu en son deprem, neredeyse 1 milyon hanede elektrik kesintilerine neden oldu ve yaklaşık 160 kişinin yaralanmasına sebep oldu.Deprem, devasa bir heyelanın meydana geldiği Fukuşima vilayetindeki Ebisu Pisti de dahil olmak üzere, geniş çapta maddi hasara yol açtı .



