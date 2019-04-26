HABER

Toyota Avrupa'dan Ecoplas'a 2 büyük ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı: - "Teknoloji, kalite, maliyet ve proje yönetiminde sektörün beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptığımız yoğun çabanın karşılığını bu iki özel ödülle almış olduk" - "Ecoplas olarak Ar-Ge ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de ihracatımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, Toyota Motor Avrupa tarafından iki büyük ödüle layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ecoplas, Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Avrupa tedarikçiler toplantısında, "Maliyet" ve "Proje Yönetimi" alanında üstün başarı ödülü almaya hak kazandı.

Kocaeli ve Sakarya'da yer alan fabrikalarında otomotiv üreticilerine iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas, aldığı ödül ile birçok Avrupalı tedarikçiyi de geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, teknoloji, kalite, maliyet ve proje yönetiminde sektörün beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptıkları yoğun çabanın karşılığını bu iki özel ödülle almış olduklarını ifade etti.

Ödüllerin aynı zamanda, Türk Otomotiv Tedarik Sanayisi'nin Avrupa'daki bir başarısı olduğunu belirten Yazıcı, "Birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önünde olmaktan dolayı bir Türk firması olarak çok mutluyuz. Üstün başarıları için tüm çalışanlarımızı kutluyorum." değerlendirmelerini yaptı.

Yazıcı, Ecoplas olarak Ar-Ge ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, gelecek 2 yıl içerisinde ihracatlarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
Türk robotik takımından Houston’da büyük başarıTürk robotik takımından Houston’da büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ecoplas Toyota Avrupa

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar taşında karekod uygulaması

Mezar taşında karekod uygulaması

Yumurta Müzesi görenleri şaşırtıyor! '19 bin yumurta kabuğu kullanıldı'

Türkiye'de tek! Cam fanusla korunuyor

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.