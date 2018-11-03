Toyota C-HR artık sadece melez güç ünitesi ile satılacak!

2017’de Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de piyasaya sürülen Toyota C-HR Türkiye otomotiv endüstrisi için önemli bir yere sahip. Çünkü bu modelin Japonya dışındaki ilk üretim yeri Türkiye. Kasım 2016’da Toyota Türkiye‘nin Sakarya’daki fabrikasında üretime giren bu model Japon üretici için de önemli bir yere sahip. C-HR motor yelpazesinde dizel motor olmadan Avrupa’da dikiş tutturabilen nadir modellerden biri. Bu nedenle C-HR Japon otomotiv devi için Avrupa’daki büyük bir ticari başarının sembolü konumunda.

Başlangıçta Avrupa için 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli ve 1.8 litrelik hibrit ile sunulan C-HR artık sadece hibrit güç ünitesi ile satılacak. Bu kritik karar Toyota için büyük bir risk olarak görülebilir. Ancak bugün Toyota’nın Avrupa’da sattığı her iki otomobilden biri hibrit. Bu açıdan baktığımızda inisiyatif kesinlikle Toyota’da diyebiliriz. Japon üretici dizel olmadan C-HR ile Avrupa’da iki yıl gibi kısa bir sürede tutunabildiyse bu başarıyı salt melez motor satışıyla da pek tabii taçlandırabilir.

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