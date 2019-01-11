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Toyota Camry D segmentinde liderliği bırakmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Camry yüzde 4,2’lik artış ve 672 bin 594 adetlik satış ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

İSTANBUL (AA) - Toyota Camry, liderliğini korumayı başardı.

Toyota açıklamasına göre, tüm dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak lüks segment satışları 2018 yılında yüzde 3,3 gerileme gösterirken, D segmentinin başarılı temsilcisi Toyota Camry liderliğini korumayı başardı. Dünya çapında D segmentindeki otomobil satışları 2018 yılında 9,52 milyon adet olarak gerçekleşirken, 2017 yılında da bu segmentin lideri olan Camry, yüzde 4,2’lik artış ve 672 bin 594 adetlik satış ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Üretildiği 1982’den bu yana dünyanın 100 ülkesinden fazla yerde bugüne kadar 19 milyon adedin üzerinde satış adedine ulaşan Toyota Camry, halen D/E segmentinde global olarak en çok satan model olarak öne çıkıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren 14 yıllık aradan sonra hibrit versiyonuyla Avrupa’da yeniden satışa sunulacak olan 8’nci nesil lüks Camry ile Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamı 8’e çıkacak. 2,5 litrelik hibrit motoru, yakıt verimliliğini, düşük emisyonu ile birlikte daha fazla güç ve çok daha iyi motor performansına sahip olan Camry’nin 8. jenerasyonu için Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA kullanıldı.

Toyota Camry, yüksek üretim kalitesine, yüksek verimliliğe ve yenilikçi, kullanıcı dostu teknolojiye sahip. Tamamen yenilenen Camry, sessiz sürüşü ve yüksek sürüş kalitesiyle öne çıkarken, yeni iç ve dış tasarımı, sıra dışı konforu ve geniş kabiniyle de sınıfının üzerinde bir performans sergiliyor.

Sportif ve şık tasarımın ardında, ferah bir yaşam alanı sunan Camry, konforlu ve yüksek işçiliğe sahip bir kabiniyle dikkat çekiyor. Sürücü odaklı kabin ergonomik bir sürüş sağlarken, arka tarafta oturan yolculara da geniş ve yüksek konforlu bir alan sunuluyor.

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