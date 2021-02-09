Toyota, Corolla GR Vagon üretecek mi?

Toyota, henüz GR vagonunun üretilip üretilmeyeceği hakkında net bir bilgi vermedi. Ancak, birden fazla rapor, GR Corolla'nın çok uzakta olmadığını doğruluyor gibi görünüyor. Bu ihtiyaç GR Yaris'in PR başarısından kaynaklı. Ayrıca, Toyota'nın şu anki patronu Akio Toyoda'nın da performanslı otomobillere meraklı olduğu için, bu departman arı gibi çalışıyor.

BİR ÖRNEK ÇALIŞILMIŞ

Japon internet sitesi Spyder7, beş kapılı wagon için bir çalışma yapmış. Tasarım konusunda da oldukça iddialı olan model sportif detaylarıyla dikkat çekiyor. Daha büyük jantlar yan etekler ve ön tampondaki detaylar oldukça şık. Bu tasarım oldukça güzel duruyor. Ancak marka bu konuda çalışma yapacak mı? Henüz net bir bilgi bulunmuyor.



