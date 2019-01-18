Toyota, Dakar Rallisi'nde tarihi bir zafere daha imza attı

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak gösterilen Dakar Rallisi’ni, pick-up modeli Hilux ile kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak gösterilen Dakar Rallisi’ni, efsanevi pick-up modeli Hilux ile kazandı. Toyota böylece Le Mans 24 Saat’in ardından Dakar’ı da kazanarak dünyanın en zorlu iki motorsporları yarışında zirveye ulaşma başarısı göstermiş oldu.

Geçen yıl ikinci ve üçüncü sırayı elde eden Hilux, 2019 Dakar Rallisi’nde bu deneyimi tarihi bir zafere dönüştürdü. İki hafta süren yaklaşık 5 bin kilometrelik zorlu rallide Hilux, dayanıklılık ve sağlamlık konusundaki ününü bir kez daha ön plana çıkardı. Bu zafer, Toyota tarihinin ilk Dakar galibiyeti oldu. Aynı zamanda Hilux, Dakar’ın Güney Amerika döneminde birinciliği alan ilk benzinli araç oldu.

Toyota Gazoo Racing adına yarışan Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel, 10 etap ile gerçekleştirilen zorlu rallide baştan sona üstünlüğünü sürdürdü. Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisi 10 etabın 3’ünü kazanarak istikrarlı bir sürüş ortaya koydu.