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Toyota'dan 8,2 milyar dolar net kar

06.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde 897,83 milyar yen (8,2 milyar dolar) net kar elde etti.

Toyota'dan 8,2 milyar dolar net kar

Toyota, Nisan-Haziran 2021 çeyrek bilançoları ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini güncelledi.

Buna göre Japon firma, sektörde azalan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi ve döviz kur avantajı sayesinde net karını yükseltti.

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5,7 KAT ARTIŞ

Toyota 2021 mali yılı ilk çeyreği net karını 5,7 katlayarak 897,83 milyar yene (8,2 milyar dolar) çıkardı.

Bu dönem dünya geneli satılan 2,76 milyon araç sonrası firma işletme karı 997,49 milyar yene (9 milyar dolar) yükseldi.

HEDEF 20,93 MİLYAR DOLAR

Mart 2022'de sona erecek mali yılda Japon firma 2,3 trilyon yen (20,93 milyar dolar) net kar hedefliyor.

İşletme karını 2,5 trilyon yen (22,7 milyar dolar) hedefleyen Toyota, satış gelirlerini 30 trilyon yen (273 milyar dolar) olarak bekliyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Japonya
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