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Toyota'dan elektrikli ve hibrit araçların bataryaları için 1,5 trilyon yen yatırım!

08.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Motor 2030 yılına kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi için 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) harcayacak.

Toyota'dan elektrikli ve hibrit araçların bataryaları için 1,5 trilyon yen yatırım!

Otomobil üreticisinden yapılan açıklamaya göre Japon firma, karbonsuz ve düşük emisyon teknolojilerine yönelik yatırımlarına hız verecek.

Buna göre Toyota 2030'a kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi ve tedarikine 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) ayıracak.

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Toyota Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Maeda Masaşiko, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, yatırım kapsamında araç başı batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefini anlattı.

"DAHA DÜŞÜK MALİYET"

Masraf düşürücü tedbirler kapsamında Maeda, "Mevcut seviyeyle karşılaştırıldığında, 2020'li yılların sonunda araç başına yüzde 50 oranında daha düşük maliyet elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Maeda, kobalt ve nikel elementleri yerine kullanılmak üzere geliştirilecek maddelerle üretim maliyetlerini yüzde 30 marjında düşürmeyi ve araçların güç verimini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yatırım kapsamında tahsis edilecek 1,5 trilyon yenlik pastanın 1 trilyon yenlik dilimi, bu araçların bataryalarına yönelik üretim bantlarının sayısının 70'e çıkarılması için kullanılacak.

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(AA)

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Toyota
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