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Toyota'dan ilginç adım: Arabanızı uzaktan çalıştırmak için abonelik ücreti ödeyeceksiniz!

13.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil devi Toyota, otomobil sürücülerinin ilginç karşılayabileceği bir karara imza attı. Şirket, anahtar üzerinden arabaların uzaktan çalıştırılmasını sağlayan özelliği için ücretli bir aylık abonelik paketine geçiyor.

Toyota'dan ilginç adım: Arabanızı uzaktan çalıştırmak için abonelik ücreti ödeyeceksiniz!

Toyota bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda yeni elektrikli otomobili bZ4X'in tanıtımını gerçekleştirmişti. Markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkan bZ4X sonrası, Toyota ilginç bir karar ile gündeme geldi. Bu karar, Toyota markalı otomobilini anahtar üzerinden uzaktan çalıştıran sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

UZAKTAN ÇALIŞMAK İÇİN ABONELİK GEREKECEK

The Drive'ın haberine göre, karar kapsamında 2018 veya daha yeni Toyota modelleri, anahtarlığın uzaktan çalıştırma işlevini desteklemesi için bir aboneliğe ihtiyaç duyacak. Abonelik planının fiyatı ise aylık 8 dolar, yıllık ise 80 dolar olacak.

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TOYOTA, DENEME SÜRESİ VERECEK

Şirket, alıcılara ücretsiz deneme sunacak, ancak bu denemenin uzunluğu araçla birlikte verilen ses paketine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, Audio Plus ile donatılmış araçlar üç yıla kadar deneme süresine sahipken, Premium Audio özelliğine sahip araçlar 10 yıla kadar deneme süresine sahip olacak. Bu deneme süresinin sonunda, sürücülerin anahtarlığın uzaktan çalıştırma özelliğini kullanmaya devam etmek için bir abonelik ücreti ödemesi gerekecek.

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Otomobil üreticilerinin, sürücülerin arabalarını akıllı telefonlarıyla izlemelerine, kilitlemelerine veya çalıştırmalarına olanak tanıyan uygulamalar için ücret talep etmesi son yıllarda daha yaygın hale gelmiş durumda.

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Toyota
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