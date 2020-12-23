Toyota'dan yeni iki koltuklu elektrikli model geliyor

Toyota yeni üretecek olan iki kapılı modelini sınırlı sayıda üretecek Model sadece 100 adet ile sınırlı kalacak.

Yeni araç Japonya hükümetinin tüm araları 2030’a kadar elektrikli hale getirme hedefiyle de uyum sağlıyor. Şimdiye kadar elektrikli araçlar konusunda daha çekimser olan Toyota’nın yeni bir model çıkarmasının diğer üreticileri de etkileyeceği düşünülüyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM İÇİN BİREBİR

Toyota yeni aracın kısa mesafe seyahatler, şehir içi kullanım ve dağlık bölgelerde yolculuk edenler için uygun olacağını düşünüyor. Aracın halka satışının ise 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ İKİ KAPILI TOYOTA’NIN FİYATI NE OLACAK?

Toyota’nın yeni elektrikli aracınının 1,6-1,7 milyon yen (15,500-16,400 dolar) fiyat aralığında olması bekleniyor ve tek şarj ile 100 kilometrelik mesafe kat edebileceği düşünülüyor. Yeni aracın bataryasını, Toyota ve Panasonic’in ortak yatırımı olan Tokyo merkezli Prime Planet Energy & Solutions üretecek.



