Toyota dört tesisinde daha üretimi durduruyor!

Bildiğiniz gibi daha öncesinde pek çok otomobil markasının üretimi durdurma kararı verdiğini duyurmuştuk. Bunlara Toyota da dahildi. Şirket artan vaka sayısını gerekçe göstererek Tahara ve Miyata fabrikaları dahil olmak üzere toplam dört tesiste daha üretimi geçici olarak durdurma kararı verdi.

Ünlü otomobil üreticisi Toyota, dört fabrikasında daha üretimi geçici olarak durduruyor. Parça tedariğinde de çeşitli sorunlar yaşayan firma, artan koronavirüs vakalarını öne sürerek bu kararı verdi. Böylece en az 9 bin aracın imalatında gecikmenin yaşanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu tarz gelişmelerin yanı sıra yerli paramızın değer kaybı devam ederse ülkemizdeki sıfır otomobil piyasasında fiyatların daha da artması kuvvetle muhtemel. Ayrıca stokçuluk da bir başka sorun olarak göze çarpıyor.

Daha geçtiğimiz günlerde İzmir’de yer alan bir otomotiv bayisinin 600 otomobili stokladığı tespit edilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından bayiye tam 545.550 TL’lik ceza kesildi. Umarız bu tarz stokçuluk faaliyetlerini sonlandıracak yaptırım kararları uygulanmaya devam eder. Çünkü koronavirüs devam ettikçe markalar üretim anlamında sorun yaşayacak gibi ve bu da stokçuluk zihniyetini arttırabilir.

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