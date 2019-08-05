HABER

Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü kez Finlandiya Rallisi'ni kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Toyota GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen: - "Üst üste üç yıldır burada galibiyet almak bizim için çok önemli bir sonuç. Ott Tanak şu anda performansının zirvesinde ve otomobilimizin performansıyla birleştiğinde, bu bizi durdurulamaz kılıyor"

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 9'uncu ayağı olan zorlu Finlandiya Rallisi’nde duble zafere imza atarak pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ott Tanak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Finlandiya Rallisi’nden zaferle ayrılırken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ev sahibi pilot Jari-Matti Latvala ise aldığı üçüncülükle, Finlandiya Rallisi’nde Finlilerin podyumda yer alma geleneğini devam ettirdi. Toyota GAZOO yarış takımı 2017 yılından bu yana her yıl iki yarışçısıyla Finlandiya’da podyumda yer alıyor.

Rallinin 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40,3 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 4, kariyerinin ise 10’uncu zaferine ulaştı.

Liderin 33,2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo pilotu Jari-Matti Latvala ise 3'üncülüğü elde etti. Puanını 180'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor. Ott Tanak, bu galibiyetle beraber, büyük heyecana sahne olan Power Stage etabını kazanıp fazladan puanların da sahibi oldu.

WRC'nin 10. ayağı, 22-25 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen, Finlandiya’da harika sonuçlar elde etmeye devam ettiklerini belirterek, "Üst üste üç yıldır burada galibiyet almak bizim için çok önemli bir sonuç. Ott Tanak şu anda performansının zirvesinde ve otomobilimizin performansıyla birleştiğinde, bu bizi durdurulamaz kılıyor. Ott, bu birincilikle sürücüler sıralaması için oldukça avantajlı bir konuma geldi. Umarım bundan sonraki yarışlarda da böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Adıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdüAdıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdü
Yenişehir Belediyesi kurban bayramına hazırYenişehir Belediyesi kurban bayramına hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toyota

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.