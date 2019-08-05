Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü kez Finlandiya Rallisi'ni kazandı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 9'uncu ayağı olan zorlu Finlandiya Rallisi’nde duble zafere imza atarak pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ott Tanak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Finlandiya Rallisi’nden zaferle ayrılırken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ev sahibi pilot Jari-Matti Latvala ise aldığı üçüncülükle, Finlandiya Rallisi’nde Finlilerin podyumda yer alma geleneğini devam ettirdi. Toyota GAZOO yarış takımı 2017 yılından bu yana her yıl iki yarışçısıyla Finlandiya’da podyumda yer alıyor.

Rallinin 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40,3 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 4, kariyerinin ise 10’uncu zaferine ulaştı.

Liderin 33,2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo pilotu Jari-Matti Latvala ise 3'üncülüğü elde etti. Puanını 180'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor. Ott Tanak, bu galibiyetle beraber, büyük heyecana sahne olan Power Stage etabını kazanıp fazladan puanların da sahibi oldu.