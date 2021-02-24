Toyota 'geleceğin şehri'nin inşasına başladı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Toyota Grubu’nun mobilite geliştirme projelerinden sorumlu Woven Planet, Japonya’da Fuji’deki eski bir araç üretim tesisinde şehrin yapımına başladı.

Woven City ile birlikte '0' emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturulacak. Bu kapsamla inşa edilen şehir, daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla teknolojik gelişimi hızlandırmayı amaçlıyor.

Woven City’nin temel atma törenine Toyota Başkanı Akio Toyoda ile birlikte Shizuoka İdari Bölgesi Valisi Heita Kawakatsu, Susono Belediye Başkanı Kenji Takamura, Woven Planet Üst Yöneticisi (CEO) James Kuffner, TMEJ Başkanı Kazuhiro Miyauchi ve yerel halk temsilcileri katıldı.

WOVEN CİTY TEKNOLOJİK BİR ŞEHİR

Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota, Woven City’de otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak. Aynı zamanda burada bir dizi iş fırsatının sağlanması ve dünya çapından araştırmacıların yer alması bekleniyor.