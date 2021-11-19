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Toyota, gözünü ABD'ye dikti! Panasonic ile ortaklık kuracak

19.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Toyota, ABD'de batarya tesisi için Panasonic ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Kaynakların iddiasına göre, milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlayan Toyota, Panasonic ile ortak olacak.

Toyota, gözünü ABD'ye dikti! Panasonic ile ortaklık kuracak

Bloomberg'in haberine göre, Toyota, ABD'deki elektrikli araç üretimini artırma çabalarının bir parçası olarak ABD Kuzey Carolina’da inşa edilecek bir pil fabrikasına milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor. Toyota'nın tesis için Panasonic ile ortaklık kurması bekleniyor.

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TOYOTA'NIN PLANINDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Kaynaklar, otomobil üreticisinin henüz nihai bir karar vermediğini ve plan üzerinde değişiklikler olabileceğini belirtti. Kaynaklardan biri, büyük olasılıkla iki Japon şirketinin ortak girişiminin Prime Planet Energy & Solutions aracılığıyla olacağını söyledi.

Toyota Sözcüsü Hideaki Homma ise şirketin ABD'deki pil batarya yatırımları hakkında yeni bir şeye karar verilmediğini aktardı.

FORD VE ORTAĞI 11.4 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

Henüz resmileşmese de, Toyota'nın Kuzey Carolina tesisi, büyük otomobil üreticilerinin elektrikli güç aktarma organlarına geçiş için attığı adımlardan sonuncusu olarak hafızalara kazındı.

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Ford Motor ve Güney Koreli SK Innovation ise Eylül ayında ABD'de 11,4 milyar dolarlık yatırım için anlaşmaya varmıştı.

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Toyota
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