Toyota, hafta sonu iki şampiyonada mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing, hafta sonu motorsporları dünyasının iki önemli yarışında mücadele edecek.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl Rally GB'de çifte podyum elde eden ve bu yıl da istikrarlı ve dayanıklı Yaris WRC ile Rally GB’nin hızlı etaplarından başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Toyota Gazoo Racing sezon sonunda Pilotlar ve Markalar kategorilerinde şampiyon olarak ipi göğüslemek istiyor.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası WEC’de TS050 HYBRID ile yarışan Toyota, kendi evinde gerçekleştirilecek olan Fuji 6 saat yarışında arka arkaya dördüncü zaferini almak için piste çıkacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda sezona galibiyetle başlayan Toyota Gazoo Racing, Fuji’ye arka arkaya altı galibiyetle geldi. Toyota bu pisti son ziyaret ettiğinde Le Mans’ı ikinci kez kazanmış ve 2018-2019 Takımlar ile Pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nu elde etmişti.

7 numaralı TS050 HYBRID yarış aracını kullanan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose María Lopez, İngiltere’de dört saatlik heyecan verici mücadelenin ardından maksimum puanı aldı. Bu zafer ise kurallar gereği onlara tur başına 1.4 saniyelik handikap getirecek. Diğer yandan 8 numaralı TS050 HYBRID pilotları Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley ise tur başına 1 saniye handikapı ile yarışacak.