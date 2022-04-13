Toyota için bir ilk olmuştu! bZ4X'in ABD fiyatları açıklandı: İşte ABD'deki Toyota bZ4X fiyatları

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'i geçen yıl tanıtmıştı. BZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk model olarak öne çıkartılmıştı.Toyota, şimdi ise tamamen elektrikli aracı bZ4X'in ABD'deki başlangıç fiyatını açıkladı.
Toyota, bZ4X'in ülkedeki liste fiyatının 42 bin dolardan başlayacağını duyurdu. Baz model önden çekişli ve "XLE" olarak adlandırılıyor. Bu modelin tek şarjla 252 mil menzil sağladığı tahmin ediliyor. Tüm bZ4X modellerinin başlangıç fiyatı ise şöyle sıralanıyor:
Boyut olarak Toyota'nın bir diğer modeli RAV4'e benziyor olsa da bZ4X'in daha fütüristik bir tasarıma sahip olduğu ifade ediliyor.
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