HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Toyota için bir ilk olmuştu! bZ4X'in ABD fiyatları açıklandı: İşte ABD'deki Toyota bZ4X fiyatları

Toyota için bir ilk olmuştu! bZ4X'in ABD fiyatları açıklandı: İşte ABD'deki Toyota bZ4X fiyatları

13.04.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota, en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli Toyota bZ4X için ABD'deki resmi fiyatlandırmayı paylaştı. Otomobilin tavsiye edilen perakende başlangıç fiyatı böylece belli olmuş oldu. İşte otomobilin ABD'deki fiyatlandırması...

Toyota için bir ilk olmuştu! bZ4X'in ABD fiyatları açıklandı: İşte ABD'deki Toyota bZ4X fiyatları

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'i geçen yıl tanıtmıştı. BZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk model olarak öne çıkartılmıştı.Toyota, şimdi ise tamamen elektrikli aracı bZ4X'in ABD'deki başlangıç fiyatını açıkladı.

İŞTE ABD'DEKİ TOYOTA BZ4X FİYATLARI

Toyota, bZ4X'in ülkedeki liste fiyatının 42 bin dolardan başlayacağını duyurdu. Baz model önden çekişli ve "XLE" olarak adlandırılıyor. Bu modelin tek şarjla 252 mil menzil sağladığı tahmin ediliyor. Tüm bZ4X modellerinin başlangıç fiyatı ise şöyle sıralanıyor:

  • XLE (Önden çekiş) - 42 bin dolar
  • Limited (Önden çekiş) - 46,700 dolar
  • XLE (Dört tekerlekten çekiş) - 44,080 dolar
  • Limited (Dört tekerlekten çekiş) - 48,780 dolar

toyota

Toyota elektrikli modeli bZ4X'i tanıttıToyota elektrikli modeli bZ4X'i tanıttı

Boyut olarak Toyota'nın bir diğer modeli RAV4'e benziyor olsa da bZ4X'in daha fütüristik bir tasarıma sahip olduğu ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil devi açıkladı! 2030 yılına kadar...Otomobil devi açıkladı! 2030 yılına kadar...
'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme
Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!
Anahtar Kelimeler:
Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

İlginizi Çekebilir

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.