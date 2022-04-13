Toyota için bir ilk olmuştu! bZ4X'in ABD fiyatları açıklandı: İşte ABD'deki Toyota bZ4X fiyatları

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'i geçen yıl tanıtmıştı. BZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk model olarak öne çıkartılmıştı.Toyota, şimdi ise tamamen elektrikli aracı bZ4X'in ABD'deki başlangıç fiyatını açıkladı.

İŞTE ABD'DEKİ TOYOTA BZ4X FİYATLARI

Toyota, bZ4X'in ülkedeki liste fiyatının 42 bin dolardan başlayacağını duyurdu. Baz model önden çekişli ve "XLE" olarak adlandırılıyor. Bu modelin tek şarjla 252 mil menzil sağladığı tahmin ediliyor. Tüm bZ4X modellerinin başlangıç fiyatı ise şöyle sıralanıyor:

XLE (Önden çekiş) - 42 bin dolar

Limited (Önden çekiş) - 46,700 dolar

XLE (Dört tekerlekten çekiş) - 44,080 dolar

Limited (Dört tekerlekten çekiş) - 48,780 dolar

Boyut olarak Toyota'nın bir diğer modeli RAV4'e benziyor olsa da bZ4X'in daha fütüristik bir tasarıma sahip olduğu ifade ediliyor.

