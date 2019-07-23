HABER

Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

İki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak

İSTANBUL (AA) - Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Toyota açıklamasına göre, iki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı. Bu geniş kapsamlı iş birliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota’nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
Sinop’ta "kaçak pansiyonculuğa" suç duyurusuSinop’ta "kaçak pansiyonculuğa" suç duyurusu
Arnavutköy'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıArnavutköy'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toyota

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.