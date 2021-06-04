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Toyota Mirai rekor kırdı

04.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı yeni Mirai, tek depoyla 1000 kilometrenin üzerinde yol kat ederek bu alandaki dünya rekorunu daha da ileriye taşıdı. Orly’de bulunan HYSETCO hidrojen istasyonundan başlayan sürüş, tek depoyla 1003 kilometre gidilerek tamamlandı.

Toyota Mirai rekor kırdı

Güney Paris, Loir-et-Cher ve Indre-et-Loire bölgeleri dahil olmak üzere halka açık yollarda sıfır emisyonlu olarak 1003 kilometreyi tamamlayan Mirai’nin tüketim ve menzil verileri bağımsız otoritelerden tarafından da onaylandı. Böylelikle; hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin sıfır emisyonlu sürüş için uzun mesafelerde en önde gelen çözüm olduğunun altını çizen Toyota, yeni nesil Mirai ile bu iddiasını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Toyota Mirai (2)

Rekor denemesi sırasında yeşil hidrojen kullanılırken, 5.6 kg hidrojen depolayabilen Mirai’nin ortalama yakıt tüketimi 0.55 kg/100 km olarak gerçekleşti. Mirai, 1003 kilometrelik yolculuğunu tamamlandıktan sonra, sadece 5 dakika içerisinde yeniden dolduruldu.

Toyota’nın ikinci nesil yakıt hücreli aracı Mirai, düşük tüketiminin yanı sıra daha yüksek performans da sunuyor. Akıcı ve daha dinamik bir tasarıma sahip aracın sürüş dinamikleri daha ileriye taşındı. Bununla birlikte yakıt hücresinin artırılan verimliliği, normal sürüş koşullarında 650 kilometre civarında menzil sunuyor. 1003 kilometrelik rekor menzil ise sürücülerin “çevreci sürüş” tarzıyla ve hiçbir özel teknik kullanılmadan gerçekleştirildi. 1003 km’lik sürüşün ardından Mirai’nin yol bilgisayarında hala 9 kilometrelik menzil daha bulunuyordu.

Toyota, sıfır emisyona giden yolda hidrojen bazlı bir toplum oluşturmak amacıyla hidrojenin kullanım alanlarını ve avantajlarını sergilemeye devam ediyor. Mirai ise, sıfır emisyonlu elektrikli mobilite alanında güvenli ve konforlu sürüşünün yanı sıra artırılmış menzili ve kolay dolum imkanıyla da öne çıkıyor.

Toyota Mirai (1)

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