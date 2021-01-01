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Toyota'nın 2021 modellerinin fiyatı belli oldu!

01.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Toyota'nın 2021 modellerinin fiyatı belli oldu!

Toyota yeni yılı büyük finans avantajlarıyla dolu bir kampanya ile karşılıyor. Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller Ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota'nın 2021 modellerinin fiyatı belli oldu!

Toyota'nın 2021 modellerinin fiyatı belli oldu! Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın bu ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191.000 TL’den, Corolla 2021 modeller 203.600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323,750 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333.300 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulacak. Yeni Yaris 209.200 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607.850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.

TOYOTA'NIN 2021 MODELLERİNİN FİYATI BELLİ OLDU!

Yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota’nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.


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