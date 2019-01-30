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Toyota'nın efsane otomobili 1994 Toyota Supra! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Sekiz Silindir Sekiz Silindir
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 30.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Toyota’nın günümüze kadar ürettiği otomobiller içerisinde, belki de en popüler ve hayranlık uyandıran model 4. jenerasyon yani A80 kasa kodlu Supra’dır demek çok da abartı olmayacaktır. En son Ağustos 2002’de üretilen bu kasa, aradan geçen 17 yıl sonra BMW işbirliği ile ve özgünlüğünü yitirmiş olarak karşımıza çıkacak.

Toyota'nın efsane otomobili 1994 Toyota Supra! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Durum böyle olunca da, A80 kasanın değeri günden güne artıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde ABD’de açık artırmaya çıkartılan sıfır ayarında 1994 Toyota Supra’nın satışı da şaşırtıcı bir şekilde tahmin edilenden çok daha yüksek bir şekilde gerçekleşti.

Sadece 7.111Mil yani yaklaşık 11.440km’deki 1994 Toyota Supra’nın 90.000 Dolar civarında bir fiyata kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu. Ancak tahminleri çok aşan bir fiyata, tam tamına 121.000 Dolar’a alıcı buldu. Türk Lirası karşılığı ile yaklaşık 650.000TL olan bu fiyat sonucunda, 2.el bir Supra’nın ulaşabildiği en yüksek fiyat rekoru da kırılmış oldu. Aşağıdaki grafikten bu konudaki detaylar görülebilir. Bu güne kadar bir A80 Toyota Supra en fazla 80.500 Dolar civarında fiyata çıkabilmişti.

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Biz de geçtiğimiz aylarda 80.500 Dolar’a satılan 1994 Toyota A80 kasa Supra‘nın haberini yapmıştık. Bahsi geçen araç 9.115km ile daha düşük bir km değerine sahip olsa da, otomatik şanzıman olmasıyla önemli bir handikapa sahipti. 121.000 Dolar’a satılan araç ise aynı efsane 2JZ-GTE 3.0lt sıralı 6 silindir çift-turbo benzin 320ps gücünde motora sahip. Ancak 6 ileri manuel şanzımanı ile diğer araca 40.000 Dolar’ın üstünde yani neredeyse %50 fark attı.

Rekor fiyata satılan 1994 Toyota Supra fotoğrafları incelendiğinde ise;

Aracın gerçekten de sıfıra yakın bir kondisyona sahip olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Efsanenin döşemelerinden tutun motoruna, kaportasından alt kısmına kadar çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş olduğu hissine sahip oluyorsunuz. Zaten Carfax kayıtlarında da, ne bir kaza ne de başka bir sorunun tespit edilemediği anlaşılıyor. Açıkçacı böyle bir araç ülkemizde satışa çıksaydı ne kadara satılırdı diye düşünmeden edemedik. Bize göre bırakın 650.000TL’yi, milyonu bile rahatlıkla geçmesi işten bile olmazdı.

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Anahtar Kelimeler:
toyota otomobil 1994 Toyota Supra Supra

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