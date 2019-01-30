Toyota'nın efsane otomobili 1994 Toyota Supra! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Durum böyle olunca da, A80 kasanın değeri günden güne artıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde ABD’de açık artırmaya çıkartılan sıfır ayarında 1994 Toyota Supra’nın satışı da şaşırtıcı bir şekilde tahmin edilenden çok daha yüksek bir şekilde gerçekleşti.

Sadece 7.111Mil yani yaklaşık 11.440km’deki 1994 Toyota Supra’nın 90.000 Dolar civarında bir fiyata kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu. Ancak tahminleri çok aşan bir fiyata, tam tamına 121.000 Dolar’a alıcı buldu. Türk Lirası karşılığı ile yaklaşık 650.000TL olan bu fiyat sonucunda, 2.el bir Supra’nın ulaşabildiği en yüksek fiyat rekoru da kırılmış oldu. Aşağıdaki grafikten bu konudaki detaylar görülebilir. Bu güne kadar bir A80 Toyota Supra en fazla 80.500 Dolar civarında fiyata çıkabilmişti.

Biz de geçtiğimiz aylarda 80.500 Dolar’a satılan 1994 Toyota A80 kasa Supra‘nın haberini yapmıştık. Bahsi geçen araç 9.115km ile daha düşük bir km değerine sahip olsa da, otomatik şanzıman olmasıyla önemli bir handikapa sahipti. 121.000 Dolar’a satılan araç ise aynı efsane 2JZ-GTE 3.0lt sıralı 6 silindir çift-turbo benzin 320ps gücünde motora sahip. Ancak 6 ileri manuel şanzımanı ile diğer araca 40.000 Dolar’ın üstünde yani neredeyse %50 fark attı.