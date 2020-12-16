Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi. Toyota, geçtiğimiz hafta başında yeni altyapı mimarisi e-TNGA'yı ve o platformdan yükselecek orta boyutlu bir SUV modelinin müjdesini vermişti. 2021 yılı içinde ortaya çıkması beklenen modelin patent görüntüleri yayınlandı. Motor.es ekibi, hiç vakit kaybetmeden bu model için hayal gücünü çalıştırmışlar.

TOYOTA'NIN ELEKTRİKLİ SUV’U BÖYLE Mİ OLACAK?

Model tasarım anlamında ailedeki diğer modeller gibi köşeli hatlı olarak hayal edilmiş. Anca bir çok elektrikli araba üreticisi daha uzun menzile ulaşabilmek için, daha oval hatlar ile modelleri tasarlıyor.

Ön bölümün köşelerine iliştirilen ince farlar dikkatlerden kaçmıyor. Modeli daha geniş ve heybetli göstermek için akçak kapı kolları kullanılmış. Arka bölümde dışarı uzanan arka cam, muhtemelen transparan bir görüntü yakalanması için eklenmiş.



