HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi

16.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi. Toyota geçtiğimiz haftalarda SUV modelinin ön gösterimini yapmıştı. O modelin patent görüntülere benzeyen hali ortaya çıktı. İşte Toyota’nın yeni SUV modeli.

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli böyle hayal edildi. Toyota, geçtiğimiz hafta başında yeni altyapı mimarisi e-TNGA'yı ve o platformdan yükselecek orta boyutlu bir SUV modelinin müjdesini vermişti. 2021 yılı içinde ortaya çıkması beklenen modelin patent görüntüleri yayınlandı. Motor.es ekibi, hiç vakit kaybetmeden bu model için hayal gücünü çalıştırmışlar.

Toyota'nın elektrikli SUV’u böyle mi olacak

TOYOTA'NIN ELEKTRİKLİ SUV’U BÖYLE Mİ OLACAK?

Model tasarım anlamında ailedeki diğer modeller gibi köşeli hatlı olarak hayal edilmiş. Anca bir çok elektrikli araba üreticisi daha uzun menzile ulaşabilmek için, daha oval hatlar ile modelleri tasarlıyor.

Toyota'nın elektrikli SUV’u böyle mi olacak

Ön bölümün köşelerine iliştirilen ince farlar dikkatlerden kaçmıyor. Modeli daha geniş ve heybetli göstermek için akçak kapı kolları kullanılmış. Arka bölümde dışarı uzanan arka cam, muhtemelen transparan bir görüntü yakalanması için eklenmiş.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Süper otomobil savaşları kızışıyorSüper otomobil savaşları kızışıyor
Binlerce polis alımı yapılacak!Binlerce polis alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

2021 Range Rover kamuflajlı yakalandı

Kamuflajlı yakalandı!

Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

Süper otomobil savaşları kızışıyor

İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler?

Bu sözlere sakın inanmayın!

Rot ve balans ayarı yakıtı etkiler mi?

Dikkat! O ayar yakıt sarfiyatınızı artırabilir

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

Geleceğin otonom aracı tanıtıldı!

Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kamuflajlı yakalandı

Artık kumaş tavanlı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.