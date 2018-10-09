Toyota RAV4 boy gösterdi

Geçtiğimiz gün kapılarını ziyaretçilere açan 2018 Paris Otomobil Fuarı markalar ve otomobil tutkunları için oldukça hareketli geçiyor. Dünyanın her yerinden katılım sağlayan otomotiv üreticileri birbirinden yeni modelleri ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

Japon otomotiv devi Toyota, SUV çılgınlığının giderek arttığı Avrupa’da, SUV segmentindeki amiral gemisi olan RAV4’ün beşinci nesil hibrid modelini görücüye çıkardı. Üstelik bir ilk ile. Yeni Toyota RAV4 ilk kez sadece hibrid olarak gözler önüne çıktı.

Melez hibrid güç üniteleri otomotiv endüstrisinde artık sürpriz bir durum değil. Zaten Japon otomotiv devi Toyota, dünyanın ilk seri üretim hibrid otomobili olan Prius’u 1997 yılından beri üreterek bu teknolojinin öncülerinden biri haline geldi. Ancak bu teknolojiyi crossover / SUV segmentine taşımakta biraz gecikti gibi. Bildiğiniz üzere Toyota CH-R sadece sadece iki yıldır üretiyor. Toyota RAV4 Hybrid’in ise önümüzdeki yıl satışa çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan dizel güç üniteleri Toyota için Avrupa’da büyük bir sorun. Şirket, 2020 yılında AB’nin otomobil üreticilerine getireceği 95 gram / km olan ortalama filo emisyon standartlarını karşılayabilmek için otomobil segmentleri arasında belki de en yüksek CO2 emisyon değerlerine sahip olan SUV modellerinde hibrid teknolojilere geçiyor.