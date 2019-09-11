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Toyota, Sakarya MTB Cup'ın resmi sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Toyota, Sakarya MTB Cup'ın resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup'ın resmi araç sponsoru oldu.

Toyota açıklamasına göre, şirket, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup'ın resmi araç sponsorluğunu üstlendi.

Toyota, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" temasıyla organize edilecek yarışmayı öncüsü olduğu "doğa dostu" hibrit teknolojisiyle ve hibrit otomobilleri ile destekleyecek.

Çok sayıda ülkeden kadın ve erkek bisiklet sporcularının katılacağı şampiyona 2020 yılının 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası

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