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Toyota “Temiz Hava Yasası” ihlali için 180 Milyon Dolar ödeyecek!

15.01.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Toyota “Temiz Hava Yasası” ihlali için 180 Milyon Dolar ödeyecek!

Toyota Motor Corporation , Sam Amca'nın "Temiz Hava Yasası” adlı yasasını ihlal ettiği için, Birleşik Devletler federal hükümetiyle anlaştı. Reuters'in haberine göre Japon devi, 31 Mart 2021'de sona erecek olan mevcut mali yıl için vergi sonrası ücretler olarak defterlerine 180 milyon dolarlık cezayı da ekleyecek.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Avukat Vekili Audrey Strauss'a göre, Toyota "yoldaki araçların federal emisyon standartlarına uymasını uymadığı ve uyumu sağlayan düzenlemeleri sistematik olarak ihlal ettiği ortaya çıktı.Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında, bunun 2005'ten 2015'e kadar 10 yıllık bir dönemde gerçekleştiğini söyledi. Şirket sorunu çözmeye karar verdiğinde, bir Gönüllü Emisyon Geri Çağırma Raporu (VERR) sunması gerekirdi. Hükümet, söz konusu 10 yıllık dönemde, Toyota'nın 78 EDIR, 20 VERR ve 200'ün üzerinde üç aylık rapor sunamadığını belirtti.

toyota 180 milyon dolar ceza ödeyecek

Sorunun kökü, raporların gerekli olduğu zamanlarda şirket ile hükümet arasındaki yanlış iletişim. Reuters'a göre Toyota, 2015 yılında davadaki hatasını kabul etti ve "araçlarda emisyonla ilgili kusurlar için kamuya açık olmayan bazı EPA raporlarının dosyalanmasında gecikmeye neden olan bir süreç boşluğunu belirledi. Hatsını kabul eden marka 180 Milyon Dolar cezayı kabul etti.

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