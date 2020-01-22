Toyota ve Honda hava yastıklarındaki sorun nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı

Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda, hava yastıklarındaki bir sorun nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aracı geri çağırdı.

Toyota'nın geri çağırdığı 3,4 milyon aracın 2,9 milyonunun ABD'de bulunduğu belirtiliyor. Geri çağrılan araçlar, 2010-2019 arasında üretilen Corolla, Corolla Matrix, Avalon ve Avalon HV modellerini kapsıyor.

Şirket geri çağırma kararının araçların elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) arızalı olma olasılığı nedeniyle alındığını açıkladı.

Aracın sensörleriyle bağlantılı bu ünite bir kaza anında hava yastıklarını ve emniyet kemeri germe düzeneğini devreye sokuyor.

Toyota, bazı seslerin parazit yaparak cihazın bağlantısını bozabileceğini ve bunun sonucu olarak hava yastıkları ve kemer gerdirme düzeneğinin gerektiği gibi ya da hiç çalışmayabileceğini söylüyor.

Şirket ABD'de bu sorundan etkilenebilecek tüm araç sahiplerine Mart ortasına kadar bildirimde bulunmayı hedeflediğini açıkladı.

Araç sahiplerinden araçlarını Toyota servislerinde kontrol ettirmeleri istenecek. Araç sahiplerine sensör iletişim sorunlarının giderilmesi için yeni ses filtreleri önerilebileceği belirtiliyor.