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Toyota, yeni A segmenti otomobilinin üretim yerini belirledi

10.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota, yeni A segmenti modelini Çekya’da bulunan “Toyota Motor Manufacturing Czech Republic” (TMMCZ) fabrikasında üreteceğini açıkladı. Böylece; Kolin’deki fabrikada, Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) mimarisini kullanan ikinci modelin üretimi gerçekleştirilecek.

Toyota, yeni A segmenti otomobilinin üretim yerini belirledi

Çekya’daki fabrikada TNGA altyapısını kullanan yeni nesil Toyota Yaris üretiminin yanı sıra, GA-B platformunu kullanan ikinci TNGA mimarisine sahip A segmenti modeli de üretilmiş olacak. Toyota’nın yeni A segmenti modeli, geliştirilmesinden üretimine kadar her açıdan Avrupalı bir otomobil olacak.

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Bu yeni model aynı zamanda, Toyota’nın 2025’te yıllık satışlarını 1.5 milyona çıkarma hedefine ulaşma konusundaki hedefine de büyük katkı sağlayacak. Toyota’nın Avrupa’daki büyümesi konusunda önemli bir adım olacak olan A segmenti model, aynı zamanda konumlandırılmasıyla daha ulaşılabilir bir Toyota modeli kimliğine sahip bir noktaya konumlanacak. Yaris ve Yaris Cross ile aynı platformu paylaşan model, giriş segmenti bir model için gerekli ekonomik ölçeklerin ulaşılmasının da önünü açacak.

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Bununla birlikte, yeni A segmenti araç, üretim adedi planları ve lansman zamanlaması ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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