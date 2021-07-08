Toyota, yeni B- SUV'u Yaris Cross'un üretimine başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Yaris Cross B- SUV'un üretimi için Toyota, 400 milyon avro yatırım gerçekleştirerek 4'üncü nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross'un fabrikada aynı hatta üretilmesini sağladı.

Güncellemelerle birlikte Toyota'nın Fransa'daki TMMF fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 300 bin araca çıktı. B-SUV segmentinde bulunan Yaris Cross üretimiyle birlikte Fransa'daki Toyota fabrikasında toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.

Toyota'nın 2025'te toplam satışlarda yüzde 90 seviyesinde elektrik motorlu araç satış planı kapsamında yeni Yaris Cross'un düşük CO2 emisyonlu hibrit versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Toyota'nın GA-B platformu üzerine yapılan Yaris Cross, Avrupa’da TNGA mimarisiyle üretilen 8'inci model oldu. Yaris Cross modeli, Toyota'nın 2025'te Avrupa'da 1,5 milyon satış adedi planıyla büyüme hedefinin önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.

ELEKTRİKLİ MOTORLAR POLONYA'DA ÜRETİLECEK

Toyota'nın Polonya fabrikası da hibrit şanzıman ve elektrikli motorların üretimine başladı. Toyota Yaris ve Yaris Cross için 1,5 litre TNGA benzinli ve tam hibrit güç üniteleri buradan karşılanacak.

Toyota aynı zamanda, 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris'in artan talebini karşılamak adına da Çekya'daki fabrikasında kapasiteyi artırmak ve tesisi modernleştirmek üzere de yatırımlar gerçekleştirdi.

(AA)

