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Toyota’da yaz fırsatları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Toyota, ağustos kampanyasında özel vade ve faiz avantajları sunmasının yanı sıra belirli modellerinde ÖTV farkını da karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, ağustos kampanyasında özel vade ve faiz avantajları sunmasının yanı sıra belirli modellerinde ÖTV farkını da karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, ağustos ayı kampanyasında “2019 Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Corolla’nın benzinli seçeneğini hurda indirimiyle birlikte 15 bin TL’lik fiyat avantajıyla satışa sunuyor.

Ayrıca, Yaris’in benzinli seçeneği için 10 bin 700 TL'ye varan indirim avantajları ile cazip fırsatlar devam ediyor. Yaris 80 bin 450 TL’den başlayan fiyatlarla, Yaris Hybrid ise hurda teşvikli 135 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkati çekiyor.

C-HR'ın benzinli versiyonunda hurda teşviki ile 12 bin TL'ye varan, C-HR Hybrid'de de ÖTV desteği ile 14 bin 450 TL'ye varan indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra Toyota, hibrit ürün gamının lüks segmentteki temsilcisi Yeni Camry Hybrid modelinde ÖTV farkına destek veriyor ve kampanyaya indirimli fiyatlarla dahil ediyor.

Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen pick-up 2018 model 4x2 Hilux MT için, 40 bin TL’ye 12 ay vadede "sıfır" finansman avantajı ağustos ayında da devam ediyor.

Yüzde 1,39’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ağustos kampanyasından yararlanılabiliyor. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

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