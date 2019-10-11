Toyota'dan eğitime Ar-Ge desteği

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ Rektörlük binasında imzalanan protokol kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler, Toyota'nın Ar-Ge merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, uygulamalı eğitimlerini, stajlarını ve akademik çalışmalarını Toyota Otomotiv'de yapılabileceğinin yer aldığı protokol hakkında konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, üniversiteyle iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Gençleri önemsediklerini aktaran Şentürk, "Onların yetişmeleri için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki azimli bir çaba içerisinde olsunlar. Bu protokol ile Ar-Ge imkanlarımızı da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize açıyor, onların özveri ile çalışmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Protokolle sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da "uygulamalı eğitim" misyonuyla kurulan bir üniversite olduklarını anımsatarak, bu anlamda öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yetiştirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.