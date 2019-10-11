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Toyota'dan eğitime Ar-Ge desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında, Ar-Ge merkezlerini üniversite öğrencilerine açtı - Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk: - "Bu protokol ile Ar-Ge imkanlarımızı da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize açıyor, onların özveri ile çalışmalarını bekliyoruz" - SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: - "Protokol ile hem sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de öğrencilerimiz sahaya inerek kendilerini geliştirme fırsatını elde edecekler"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ Rektörlük binasında imzalanan protokol kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler, Toyota'nın Ar-Ge merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, uygulamalı eğitimlerini, stajlarını ve akademik çalışmalarını Toyota Otomotiv'de yapılabileceğinin yer aldığı protokol hakkında konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, üniversiteyle iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Gençleri önemsediklerini aktaran Şentürk, "Onların yetişmeleri için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki azimli bir çaba içerisinde olsunlar. Bu protokol ile Ar-Ge imkanlarımızı da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize açıyor, onların özveri ile çalışmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Protokolle sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da "uygulamalı eğitim" misyonuyla kurulan bir üniversite olduklarını anımsatarak, bu anlamda öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yetiştirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Üniversite sanayi iş birlikleriyle öğrencileri, bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulamasına gönderdiklerini dile getiren Sarıbıyık, "Bunun yanında uygulamalı Ar-Ge yapılmasını da önemsiyoruz. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin de sektörün sorunlarına çözüm üreten çalışmalar yapmasını istiyoruz. Tüm bu uygulamaları da kapsayacak şekilde Toyota Otomotiv ile iş birliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Protokol ile hem sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de öğrencilerimiz sahaya inerek, kendilerini geliştirme fırsatını elde edecekler. Toyota Otomotiv yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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