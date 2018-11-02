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Toyota'dan kasım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

Hurda teşviki ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla kampanyada öne çıkıyor - 2017 yılının en çok tercih edilen pick-up’ı olan Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın kasım kampanyası, yürürlüğe giren yeni ÖTV ve KDV düzenlemesiyle birlikte çeşitli avantajlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Corolla’lar ve her türlü yol şartlarının üstesinden başarıyla gelen Hilux’lar çok avantajlı fiyatlar ile kasım ayı kampanyasındaki yerini alıyor. Kasım kampanyasında ayrıca sıfır faiz avantajı da yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sağlıyor.

Hurda teşviki ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla kampanyada öne çıkıyor.

Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 2017 yılının en çok tercih edilen pick-up’ı olan Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor. Buna ek olarak Hilux 4x2 Adventure MT modelinin anahtar teslim fiyatında 5 bin 250 TL'lik kampanya katkısı da bulunuyor.

Tüm RAV4 Hybrid modellerindeki 15 bin TL’lik indirim de kasım kampanyasını benzersiz kılıyor. Kampanyada, Auris Hybrid 19 bin TL’ye, Auris 8 bin TL’ye, Yaris 4 bin 500 TL’ye, Yaris Hybrid 6 bin 900 TL’ye, C-HR 2 bin 700 TL’ye ve Toyota C-HR Hybrid de 9 bin TL’ye varan indirimler yer alıyor.

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- Sıfır faiz avantajı

Kasım ayı kampanyasında, 2018 model Auris, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, C-HR benzinli ve RAV4 Hybrid’lerde 24 bin TL’ye, 12 ay sıfır faiz avantajı da yer alıyor. 2018 model Hilux, Corolla Benzinli, Yaris ve Yaris Hybrid’lerde de 34 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz imkanı bulunuyor.

Yüzde 2,78’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın kasım kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

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