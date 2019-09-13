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Toyota'dan sonbahar bakım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Toyota, 16 Eylül-31 Ekim tarihileri arasında geçerli olacak “Sonbahar Servis Günleri Kampanyası” kapsamında Toyota Plaza’lara gelenlere yüzde 30 işçilik ve yüzde 25’e varan yedek parça indirimi sunacak

İSTANBUL (AA) – Toyota sahipleri büyük avantajlarla dolu geleneksel "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası" ile sonbahar aylarına avantajlı fiyatlarla "bakımlı" girecek.

Toyota açıklamasına göre, 16 Eylül’de başlayıp, 31 Ekim tarihine kadar sürecek "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası" için Toyota Plaza'lara gelenler, tüm Toyota modelleri için, yüzde 30 işçilik ve yüzde 25'e varan yedek parça indiriminden yararlanabilecekler.

Tüm Toyota araçların servislere davet edildiği kampanya kapsamında tüm modellerde, silecekler, amortisörler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak değiştirilecek. Yüzde 30'luk bakım işçiliğinin yanında ayrıca Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi de yüzde 20 indirimli olacak. Yine ayrıca tüm modellerde geçerli olacak fren balata ve diskleri de yüzde 15 indirim ile yenilenebilecek.

Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza'ya götürmek olacak.

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