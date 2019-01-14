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Toyota’nın "Supra efsanesi" geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Toyota, spor otomobil modeli Supra’nın yeni jenerasyonunu Detroit’teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı - Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litre altı silindirli motordan alıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, spor otomobil dünyasının efsanevi modeli Supra’nın yeni jenerasyonunu Detroit’teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’ndaki dünya prömiyeri ile tanıttı.

Toyota açıklamasına göre, büyük bir merakla beklenen beşinci jenerasyon GR Supra, aynı zamanda yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global GR modeli olarak ilk kez Detroit’te yerini aldı.

Önceki Toyota Supra jenerasyonların ve ilk 2000GT spor otomobilin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağrılık merkezini, kısa aks aralığını ve geniş iz açıklığını kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

- Saf spor otomobil tasarımı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Yeni Toyota GR Supra, ilk bakışta Toyota’nın muazzam spor otomobil geçmişinden izler taşıdığını ilk görüşte belli ediyor.

2000GT’den ilham alan uzun kaput, kompakt gövde, çift bombeli tavanın yanı sıra önceki jenerasyon Supra’nın ön ve arka tasarımından izler taşıyor. Belirgin arka kanat ve entegre spoyler de Supra’nın dikkat çeken yanları.

Toyota GR Supra’nın dış tasarımı gibi kabini de sıra dışı görünüyor. Sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine kalan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla buluşturuyor. Sürüş heyecanını artırmak amacıyla tek koltuklu yarış otomobillerinden ilham alan oturma tarzı adapte edildi. Alçak, ince ve yatay kokpit görüş açısını daha ileriye taşıyor.

- GR Supra’dan 3.0 litre motor ve 340 HP heyecanı

Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litre altı silindirli motordan alıyor. 340 HP ve 500 Nm tork üreten bu ünite,
sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi.

Akıcı ve güçlü bir hızlanma sağlayan bu ikili, aynı zamanda her motor devrinde gerekli olan yüksek tork değerini de sağlıyor. GR Supra, maksimum çekişin sağlandığı Kalkış Kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede erişebiliyor.

- Yaz aylarının sonuna doğru müşterilere teslim edilecek

Avrupa’da aracın tanıtıldığı ilk yılda 900 adet yeni Toyota GR Supra satışa sunulacak ve 2019'un yaz aylarının sonuna doğru müşterilere teslim edilecek. Tüm araçlar, Avusturya’da Graz’da üretilecek.

Bu özel otomobillere ulaşan kullanıcılar, parayla satın alınamayacak özel bir program içerisine dahil edilecek.

Bununla birlikte Supra’nın ünlü A şasi kodu ve yeni A90 referansıyla lansman satışa sunulacak limitli 90 adetlik Toyota GR Supra A90 Edition modeli de yer alacak. Fırtına Grisi mat boya ile gelecek A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak.

Toyota GR Supra A90 Edition model, ön sipariş veren Avrupa’daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak.

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Supra Toyota Toyota GR Supra

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