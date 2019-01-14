İSTANBUL (AA) - Toyota, spor otomobil dünyasının efsanevi modeli Supra’nın yeni jenerasyonunu Detroit’teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’ndaki dünya prömiyeri ile tanıttı.

Toyota açıklamasına göre, büyük bir merakla beklenen beşinci jenerasyon GR Supra, aynı zamanda yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global GR modeli olarak ilk kez Detroit’te yerini aldı.

Önceki Toyota Supra jenerasyonların ve ilk 2000GT spor otomobilin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağrılık merkezini, kısa aks aralığını ve geniş iz açıklığını kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

- Saf spor otomobil tasarımı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Yeni Toyota GR Supra, ilk bakışta Toyota’nın muazzam spor otomobil geçmişinden izler taşıdığını ilk görüşte belli ediyor.

2000GT’den ilham alan uzun kaput, kompakt gövde, çift bombeli tavanın yanı sıra önceki jenerasyon Supra’nın ön ve arka tasarımından izler taşıyor. Belirgin arka kanat ve entegre spoyler de Supra’nın dikkat çeken yanları.