Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı

1.Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Türkiye’nin her yerinden gelen yüzlerce uzman ziyaretçi, çeşitli kategorilerdeki sayıları milyonları bulan oyuncakları inceledi.

1. Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Sektörde 13 yıldır deneyime sahip Fatih Ciğerlioğlu tarafından 16-19 Ocak tarihlerinde Antalya Royal Seginus Hotel’de düzenlenen organizasyonda binlerce oyuncak görücüye çıktı. Organizasyonda geleneksel tahta oyuncaklardan son teknoloji oyuncalara kadar çok sayıda ürün sergileniyor. Türkiye’nin yeni oyuncak pazarı olmaya aday Toyzeria’da oyuncakların yanı sıra lisans, hobi, spor ve boş zaman ekipmanları da bulunuyor.

"Türkiye’nin hedeflerine destek"

Organizasyonun açılış törenine katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli’ne kurulması planlanan Oyuncak İhtisas OSB kapsamında, sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin bu alanda çok ciddi mesafe kat ettiğini dile getiren Minsolmaz, "Daha kat edeceği mesafe var, çünkü tüketiminin üçte biri kadar üretim yapıyor. Büyük bir ülkeyiz ve sadece 15 milyon öğrencimiz var. Bu alanda ihracatımız var ama çok fazla ithalat da var, bu manada desteklenmesi gereken bir alan. Üreticilerimiz kendi yolunda baya bir mesafe kat etmişler, beklentileri küçük desteklerle bunu Türkiye’de önemli bir katma değer ve ihracat alanı haline getirebilmek ve Türkiye’nin hedeflerine destek olmak" şeklinde konuştu.

Oyuncak alanının dünyada çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Minsolmaz, "Dünyada 46-50 milyar dolarlara varan ciddi pazarı olan bir alan. Bu alanın yarısını 25 milyar dolarla Çin kapatmış durumda. Pazarın en büyük olduğu alanlardan birisi de Avrupa, bizim de önümüzde uzun bir alan olduğunu düşünüyorum" dedi.