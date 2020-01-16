HABER
  4. Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı

Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

1.Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı.

1.Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Türkiye’nin her yerinden gelen yüzlerce uzman ziyaretçi, çeşitli kategorilerdeki sayıları milyonları bulan oyuncakları inceledi.
1. Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Sektörde 13 yıldır deneyime sahip Fatih Ciğerlioğlu tarafından 16-19 Ocak tarihlerinde Antalya Royal Seginus Hotel’de düzenlenen organizasyonda binlerce oyuncak görücüye çıktı. Organizasyonda geleneksel tahta oyuncaklardan son teknoloji oyuncalara kadar çok sayıda ürün sergileniyor. Türkiye’nin yeni oyuncak pazarı olmaya aday Toyzeria’da oyuncakların yanı sıra lisans, hobi, spor ve boş zaman ekipmanları da bulunuyor.

"Türkiye’nin hedeflerine destek"
Organizasyonun açılış törenine katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli’ne kurulması planlanan Oyuncak İhtisas OSB kapsamında, sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin bu alanda çok ciddi mesafe kat ettiğini dile getiren Minsolmaz, "Daha kat edeceği mesafe var, çünkü tüketiminin üçte biri kadar üretim yapıyor. Büyük bir ülkeyiz ve sadece 15 milyon öğrencimiz var. Bu alanda ihracatımız var ama çok fazla ithalat da var, bu manada desteklenmesi gereken bir alan. Üreticilerimiz kendi yolunda baya bir mesafe kat etmişler, beklentileri küçük desteklerle bunu Türkiye’de önemli bir katma değer ve ihracat alanı haline getirebilmek ve Türkiye’nin hedeflerine destek olmak" şeklinde konuştu.
Oyuncak alanının dünyada çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Minsolmaz, "Dünyada 46-50 milyar dolarlara varan ciddi pazarı olan bir alan. Bu alanın yarısını 25 milyar dolarla Çin kapatmış durumda. Pazarın en büyük olduğu alanlardan birisi de Avrupa, bizim de önümüzde uzun bir alan olduğunu düşünüyorum" dedi.

: "50 katılımcı firma yer alıyor"
Organizasyonun ev sahibi Fatih Ciğerlioğlu ise, 50 tane katılımcı firma ve çok sayıda ziyaretçinin yer aldığını söyledi. Organizasyonun oyuncak sektörünün yeni, teknolojik ve trend ürünlerinin sergilendiği bir platform olduğunu belirten Ciğerlioğlu, "Sadece satış değil sektörün kendi içerisindeki mekanizmalarının da konuşulup, istişarelerin yapıldığı bir ortam burası. Türkiye’de üretilen, ithal edilen, distribütörlüğü olan bütün firmalarımız ziyaretçilerine ürünlerini sergiliyor. Ahşap, plastik, peluş, puzzle, çocuk gereçleri, bisiklet gibi birçok ürün yelpazesine sahip. Organizasyonun bundan sonraki yıllarda da devamı olacak" diye konuştu.
Ciğerlioğlu, katılımcı firmaların yüzde 80’inin üretim yapan firmalar olduğunu kaydetti.

"Dünyada ikinci bölge olacak"
Açılış töreninde bulunan Toptan Oyuncakçılar Yapı Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık da, Türkiye’nin ilk Oyuncak İhtisas Özel OSB’sinin kurulum aşamalarının devam ettiğini hatırlatarak, "OSB kurulduğu taktirde dünyada oyuncak sektöründe kümeleşmiş ikinci bölge olacak. Sektörün büyük oyuncuları Trakya bölgesinde kümeleşmiş vaziyette, sektöre çok büyük destek vermektedir. Dünyada en büyük üretim Çin’de yapılmakta, Çin’den sonraki ikinci bölge olma yolunda ilerliyor şuanda. Sektörün hepsinin bir arada olması üretimin artmasına fayda sağlayacak. Yan sanayiinin gelişmesine de katkı sağlayacak" dedi.

"Bizim oyuncaklarımız olmadı"
Chiva Eğitim Araçları sahibi Avni Akpınar, "Ürünlerimizin hepsi ülkemizde üretilen ahşap oyuncak guruplarından oluşuyor. Çocukların gelişimine yönelik oyuncaklar ürettik. Bultak ve puzzle gibi ürünler çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar. El - göz koordinasyonunu hareketlendirecek oyuncaklar. Genellikle anaokul ağırlıklı grubumuz bulunuyor" dedi.
Türkcan Sarıçoban da, tavla ve okey oyunlarının yeni versiyonlarını tanıttı. Tavla ve İstanbul severler için İstanbul motifleri işlemeli tavlalar ve inci detaylı okeyler ilgi çekti. Sarıçoban, görenlerin çok beğendiğini ve ilgiden memnun olduğunu söyledi.
15 yıldır kendi ürünlerini piyasaya sürdüğünü aktaran Ümit Geldi ise, "Bizim kendi oyuncaklarımız olmadı belki ama çocuklarımızın, yeğenlerimizin daha çok oyuncakları olmaya başladı. İlk önce iç piyasada alıp satıyorduk, sonra da ithal etmeye başladık. Biz de 0-3 yaş üstü ambulans, itfaiye gibi her türlü oyuncak bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Hacı Bayram Şeker de, sömestr tatilinin geldiğini belirterek çocuklar için oyun zamanı olduğuna işaret etti. Fuarda 10-15 bin çeşit ürün sergilediklerini belirten Şeker, tüm yaş gruplarına hitap eden oyuncakların olduğunu söyledi. Şeker, kız çocukların bebek ve mutfak setlerine, erkek çocukların ise drone, helikopter gibi oyuncaklara yöneldiğini kaydetti. Ailelere sitem eden Şeker, çocuklara tablet vermek yerine oyuncak verilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktıŞüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı
Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılamaEşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Bursa'da uyuşturucu baskını! Çelik kasada sakladılar

Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar

Kocaeli'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: Bakan Akar İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.