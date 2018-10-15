Toz bulutu 5 ilde yaşamı olumsuz etkiliyor

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da, Suriye'den gelen ve gece şiddetini artıran toz bulutu etkisini sürdürüyor.

Bölgenin batısında toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Malatya'da sabah saatlerinde toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Yetkililer, kentte üç gün görülecek toz bulutunun özellikle öğle ve akşam saatleri arasında etkisini artıracağını belirtti.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğudan esen rüzgarların etkisiyle Mardin ve Şanlıurfa'dan Gaziantep'e ulaşan toz bulutu, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının 17 Ekim Çarşamba gününe kadar süreceğini bildirdi.

- Kilis

Toz bulutu Kilis'te hayatı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden olurken trafiği de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan toz bulutu, trafiği de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yarın sabaha kadar etkili olacağını bildirdi.



