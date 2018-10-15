Toz bulutu Türkiye'yi etkisi altına alıyor

Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

2 / 28 METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.