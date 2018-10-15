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Toz bulutu Türkiye'yi etkisi altına alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Kilis'i gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Toz bulutu dün de birçok kenti etkisi altına almıştı. Meteoroloji'den yeni bir uyarı da geldi.

Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

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KİLİS ÜZERİNE GELDİ

KİLİS ÜZERİNE GELDİ
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.
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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Suriye toz bulutu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne bela geliyosa suriyeden geliyo
KIYAMET YAKLAŞIYOR ALLAH HAKKIMIZDA HAYIRLISINI NASİB EYLESİN
lan bu suriyeden çektiğim ne ne halkı biter ne tozu
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