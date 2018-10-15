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Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 04:05 | Son Güncelleme

Suriye üzerinden gelerek ilk önce Ceylanpınar, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde etkili olan yoğun toz bulutu gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandaşlar son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı.

Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkili oldu. Dün akşama doğru Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan toz bulutu, gece geç saatlerde ise Şanlıurfa merkezi ile Siverek, Akçakale ve Harran ilçelerini adeta esir aldı.

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Gece pencereden dışarı bakan vatandaşlar, son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Toz bulutu en çok çocuk ve yaşlıları olumsuz etkilerken sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Evlerine kapanan vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdi.

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Toz bulutu gece boyunca etkisini sürdürdü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa toz bulutu Suriye

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