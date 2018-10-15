Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkili oldu. Dün akşama doğru Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan toz bulutu, gece geç saatlerde ise Şanlıurfa merkezi ile Siverek, Akçakale ve Harran ilçelerini adeta esir aldı.
Gece pencereden dışarı bakan vatandaşlar, son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Toz bulutu en çok çocuk ve yaşlıları olumsuz etkilerken sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Evlerine kapanan vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdi.
Toz bulutu gece boyunca etkisini sürdürdü.
(İHA)
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum